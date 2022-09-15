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Общество15 сентября 2022 11:27

В Самаре дерево обрушилось на автомобильную дорогу по улице Черемшанской

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
На автодорогу обрушилась ветка. Фото: "Подслушано Самара"

На автодорогу обрушилась ветка. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились фотографией обрушившегося дерева в четверг, 15 сентября 2022 года. Ствол растения упал на проезжую часть по улице Черемшанской.

Очевидцы сообщают, что дерево лежало на дороге продолжительное время. Судя по полученным кадрам, большая ветка обрушилась из-за сильного ветра. Спустя несколько часов в комментариях пользователи отметили, что специалисты выехали на место и приступили к распилу ствола.

Напомним, что в регионе синоптики предупредили жителей об усилении ветра 15 сентября 2022 года. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Водителям не стоит оставлять автомобиль под деревьями.