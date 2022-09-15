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Общество15 сентября 2022 12:53

Автобусы № 2, 24 и 53 пустили в объезд из-за ДТП в Самаре 15 сентября 2022

Авария произошла на перекрестке улиц Революционной и Гагарина
Анастасия ФИЛАТОВА
Три маршрута временно изменили схемы движения

Три маршрута временно изменили схемы движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 15 сентября 2022 года, на пересечении улиц Революционной и Гагарина в Самаре произошло ДТП. Из-за этого автобусы трех маршрутов пришлось направить в объезд.

- В 16:15 на пересечении улиц Революционной и Гагарина произошло столкновение постороннего транспорта. Автобусы маршрутов № 2, 24 и 53 направлены в объезд, - сообщили в соцсетях представители компании-перевозчика.

Автобус № 2 временно курсирует по улицам Мориса Тореза, Мяги, Гагарина и далее по маршруту. А автобусы № 24 и 53 следуют по улицам Мориса Тореза, Мяги и Гагарина только в направлении города. Когда общественный транспорт вернется к обычной схеме движения, пока неизвестно.