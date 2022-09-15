Жители Самарской области смогут принять участие во Всероссийском эко-марафоне

Благодаря участию в акции жители губернии смогут внести свой вклад в сохранение зеленого фонда планеты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

12 сентября в Самарской области стартовал Всероссийский экологический марафон «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево». Принять в нем участие могут учебные заведения, компании, учреждения и предприятия региона. Подробности сообщили в мэрии Самары.

– Участники должны собрать макулатуру (более 300 кг в одном месте) и оставить заявку на официальном сайте акции, – рассказали в мэрии.

Акция пройдет в формате соревнований между городами и районами губернии. Участники получат благодарности, а победители – премии и призы. В случае, если компании наберут более 1000 кг макулатуры, они получат вознаграждение из расчета 1 рубль за килограмм.

Если общий результат превысит 100 тонн, то финалисты получат призы на выбор. За первое место – аллею из хвойных пород деревьев или телескоп, за второе – аллею из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс. Участникам, занявшим третье место, подарят аллею из плодовых деревьев или цифровой микроскоп.

Акция продлится до 15 октября 2022 года. Ознакомиться с правилами участия и оставить заявку можно здесь.