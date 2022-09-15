Бюджет Самарской области пополнится на 24 млрд рублей

Депутаты обсудили поправки в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов / Фото: Самарская губернская дума

В среду, 14 сентября 2022 года, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Его провел Виктор Кузнецов. В мероприятии приняли участие депутаты, представители регионального правительства и прокуратуры.

Темой обсуждения стали поправки к проекту закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». В главном финансовом документе планируется учесть целевые безвозмездные поступления. В 2022-м – это 23 млрд 975 млн рублей, в 2023 – 34 млн, в 2024 – 76 млн.

За счет этих поступлений и перераспределения средств предлагается увеличить расходы в 2022 году по значимым направлениям. Так, 1,7 млрд рублей направят на снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения; 1,5 млрд пойдут на фонд оплаты труда медработников.

Более 800 млн направят на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования; свыше 547 млн – на обеспечение жильем детей-сирот; более 370 млн – на комплексное развитие сельских территорий.

Еще 19,5 млрд рублей пойдут на строительство моста через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это самый крупный федеральный транш.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета на 2022 год составят 274 млрд 666 млн 125 тысяч рублей, а расходы – 322 млрд 607 млн 160 тысяч.

- Это результат огромной работы губернатора и областного правительства по привлечению средств федерального бюджета. Дополнительные средства пойдут на развитие региона, его инфраструктуру. Это и мост через Волгу, и транспортная развязка на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой, - отметил председатель комитета по бюджету Виктор Кузнецов.