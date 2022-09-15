Самарский депутат пригласил жителей на эко-субботник в сквер «Родничок Надежды»

Озеро привели в порядок только в прошлом году, но невоспитанные граждане вновь решили испортить его

Жители Самары вновь жалуются на состояние сквера «Родничок Надежды» на улице Аэродромной. Местное озеро, которое привели в порядок только в прошлом году, стало зарастать грязью. В связи с этим руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин предложил провести эко-субботник.

По словам депутата, в 2021 году из озера откачали ил, воду отфильтровали. Также там сделали освещение и установили фигурные ограждения у водоема. Однако местные жители недолго радовались преображению любимого места отдыха. Спустя год озеро вновь стали загрязнять, туда кидают различный мусор. Также у водоема стали собираться любители выпить, покурить и поругаться матом. Посиделки продолжаются и днем, и ночью.

- Все это делают наши с вами соседи, земляки. К сожалению, недостаточно воспитанные. Давайте дружно попросим их так не делать. Организуем субботник. Я готов прийти. Надеюсь, те, кто портит сквер, увидев наши труды, задумаются, - предложил Александр Живайкин на своей странице в соцсети.

Идею депутата поддержали и горожане, и администрация Советского района, и мэрия Самары. Дату субботника объявят в ближайшее время. Помощь в его проведении готовы оказать эковолонтеры и активисты «Молодой гвардии Единой России».