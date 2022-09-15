Самарский Дворец спорта 15 сентября 2022 года отметил годовщину со дня открытия

Дворец спорта стал настоящим центром притяжения гостей и жителей губернии. Фото: правительство Самарской области

Ровно год назад, 15 сентября 2022 года, в Самаре состоялось открытие Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. За год работы в учреждении прошло более ста спортивных и культурных мероприятий, участие в которых приняли более 524 человек.

Именно здесь открылся первый в ПФО профессиональный керлинговый центр. За год он стал настоящим магнитом для жителей и гостей региона. Участниками соревнований стали более 2 тысяч человек.

Благодаря уникальным инженерным решениям Дворец спорта подходит как для спортивных, так и для культурных мероприятий. Ледовая арена трансформируется в концертную площадку, которую за год посетило более 20 500 человек. 3 грандиозных ледовых шоу и 1 масштабный ледовый мюзикл собрали свыше 13 тысяч зрителей. Ежедневно в спортивных секциях здесь занимаются более 500 детей.

– На 2022-2023 уже год у нас запланированы крупные мероприятия, в том числе, 13 матчей БК «Самара», 16 хоккейных матчей ЦСК ВВС в рамках первенства Высшей хоккейной Лиги, VI этап Гран-при Кубка России по фигурному катанию, концерт, посвященный выступлениям В. Высоцкого, турниры по керлингу, ледовые шоу и многое другое. Приглашаем всех любителей спорта и культурного досуга посетить объект!, – поделился директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

Напомним, строительство Дворца спорта стало возможным после визита Президента России в Самарскую область. Дмитрий Азаров, тогда еще исполнявший обязанности губернатора, убедил Владимира Путина в значимости объекта. В результате Дворец спорта вот уже год радует жителей и гостей губернии.