Мэрия Самары запретила возводить новый микрорайон у ТК «Амбар»

Застройщик планировал построить высотки с урезанными парковками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары вынесли решение по застройке территории у ТК «Амбар». Освоить четыре участка площадью 468,5 тыс. кв. м. в границах улиц Заусадебной, Уральской, Поселковой и Центральной планировал ООО «Специализированный застройщик» ССК-ЮГ».

Компания рассчитывала построить новый микрорайон с высотками и урезанными парковками. Проект предусматривал всего 0,5 машиноместа на квартиру. Однако мэрия идею застройщика не одобрила.

Согласно документации с сайта администрации, площадка уже отведена под размещение другого объекта. Здесь появится подвесная канатная дорога, которая протянется до Южного города.