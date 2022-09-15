Дмитрий Азаров дал старт спуску на воду двух новых судов «Нефтефлота»

Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 15 сентября. Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 15 сентября, в Самарской области состоялся спуск на воду сразу двух судов «Нефтефлота». Участие в торжественном мероприятии принял глава региона Дмитрий Азаров.

– Это важное событие для Самары и Самарской области, для города, который стоит на реке. Я хочу искренне поблагодарить коллектив «Нефтефлот», лично Сергея Викторовича Фофанова за работу по возрождению славных традиций судостроения на нашей земле, - отметил губернатор, давая старт спуску судов.

Завод «Нефтефлот» построил речные суда в рамках госконтракта. Они будут работать на внутренних водных путях и относятся к категории технического флота.

– Эти суда – очередные серии по государственному контракту. Для нас это очень весомо и значимо. Все сотрудники, все наши поставщики и подрядчики, все заводчане приложили к этому огромные усилия. Этим судам – «семь футов под килем», – поделился генеральный директор «Нефтефлота» Сергей Фофанов.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня у регионального Правительства и компании «Нефтефлот» намечены совместные планы, в том числе – по обновлению флота для организации пассажирских перевозок. Шаг в этом направлении уже сделан – по Волге начали курсировать быстроходные суда.

Торжественное мероприятие 15 сентября завершилось старинной традицией. После спуска новых судов на воду был проведен торжественный молебен, а «крестные матери» судов в лице сотрудниц компании «Нефтефлот» разбили о борт бутылку шампанского.