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Общество16 сентября 2022 5:45

В Самарской области появился памятник, посвященный работе сельского учителя

Также благоустроили одноименный сквер
Алена ПРОВКИНА
Новый памятник установили в поселке. Фото: Минэнерго и ЖКХ региона

Новый памятник установили в поселке. Фото: Минэнерго и ЖКХ региона

В поселке Подбельск Похвистневского района Самарской области появился новый памятник. Монумент посвятили работе сельского учителя.

По информации министерства энергетики и ЖКХ, памятник и одноименный сквер в регионе появились благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Местные жители отмечают, что данный комплекс – это дань уважения учителям, которые смогли воспитать тысячи юных сельчан.

Специалисты выгравировали на стеле имена педагогов, внесших особый вклад в образование. Многие из работников посвятили всю свою жизнь воспитанию детей.