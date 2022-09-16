В Самарской области появился памятник, посвященный работе сельского учителя

Новый памятник установили в поселке. Фото: Минэнерго и ЖКХ региона

В поселке Подбельск Похвистневского района Самарской области появился новый памятник. Монумент посвятили работе сельского учителя.

По информации министерства энергетики и ЖКХ, памятник и одноименный сквер в регионе появились благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Местные жители отмечают, что данный комплекс – это дань уважения учителям, которые смогли воспитать тысячи юных сельчан.

Специалисты выгравировали на стеле имена педагогов, внесших особый вклад в образование. Многие из работников посвятили всю свою жизнь воспитанию детей.