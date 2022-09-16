В Самаре решение о дополнительных выплатах при расселении приняли на законодательном уровне

Законопроект разработали по поручению губернатора Самарской области. Фото: Самарская губернская дума

15 сентября в Самарской Губернской Думе состоялось заседание фракции «Единая Россия». Народные избранники поддержали законодательную инициативу фракции – поправки в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области».

Законопроект был разработан по поручению губернатора, секретаря регионального отделения ВПП «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Благодаря нововведению граждане, чьи дома будут изъяты для нужд региона, получат дополнительные социальные выплаты. В их числе – самарцы, проживающие в зоне строительства метро.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ при определении размера возмещения гражданам в расчет берется рыночная стоимость жилого помещения.

– Для тех, кто проживает в коммунальной квартире малой площади, такая компенсация не позволит приобрести жилье, соответствующее социальной норме в 33 квадратных метра. Кроме того, жилые дома нередко находятся в аварийном состоянии, что также снижает стоимость недвижимости, – отметила представляющая законопроект заместитель руководителя парламентской фракции Марина Сидухина.

Поправки в закон позволят получить выплаты сверх цены изымаемого помещения. Все расчеты будут вестись в индивидуальном порядке. Граждане, площадь жилья которых менее 33 квадратных метров, благодаря выплате смогут приобрести квартиру указанной площади и стоимостью до 2 312 574 рублей. Те, у кого цена изъятия одного квадратного метра ниже указанных показателей, приобретут жилье изымаемой площади по цене среднерыночной стоимости одного квадратного метра.

– Наш законопроект предполагает практически индивидуальный подход и минимизирует потери для граждан. Конечно, эмоциональные потери мы не можем компенсировать, но финансовые траты – безусловно. Отмечу, что выделения дополнительных средств в бюджете не потребуется, они уже заложены. Профильный комитет по строительству также поддержал законопроект и сегодня он будет вынесен на обсуждение всего депутатского корпуса, – подвел итог руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин.

По плану законопроект должен вступить в силу с 1 января 2022 года.