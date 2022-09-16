Глава Самары вручила ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации героев

Елена Лапушкина выразила соболезнования родным погибших военных Фото: администрация Самары

В четверг, 15 сентября 2022 года, глава Самары Елена Лапушкина вручила ордена Мужества семьям героев, которые погибли в ходе спецоперации. Госнаграды посмертно присвоили пяти уроженцам региона.

- Вы потеряли своих мужей, сыновей. Мы скорбим вместе с вами. Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге. Конечно, мы постараемся, чтобы память о них жила. Ваши ребята заслужили государственные награды, - обратилась к семьям героев Елена Лапушкина.

За проявленные отвагу и самоотверженность орденом Мужества посмертно наградили ефрейтора Сергея Закирова, рядового Дмитрия Лебедева, сержанта Дмитрия Юртаева, младшего сержанта Дмитрия Яйкова, а также старшего сержанта Артема Уманца. Последнего также представили к медали Жукова.