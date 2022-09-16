Дома на ул. Молодогвардейской и Физкультурной в Самаре признали памятниками культуры

В госреестр ОКН включили дом купца Колосова и ремесленное училище имени Д.В. Кирилова Фото: Google. Карты.

Еще несколько домов в Самаре признали памятниками истории и культуры. Они находятся на улицах Молодогвардейской, Физкультурной и Строителей. Их включили в госреестр ОКН народов РФ регионального значения. Об этом говорится в приказах УГООКН Самарской области.

Так, новый статус приобрели два жилых дома на улице Физкультурной, 96 и 98а, которые были построены в 1955-1956 годах. Также памятником архитектуры признали жилой дом металлургического завода имени Ленина, который находится на пересечении улиц Строителей и Гвардейской. Его возвели в 1950-е годы.

Кроме того, в госреестр ОКН включили ремесленное училище имени Д.В. Кирилова на улице Молодогвардейской, 62 (литеры А и Б). Это постройка 1893-1895 годов. В перечень вошел и дом купца Г.В. Колосова на улице Молодогвардейской, 64 (литеры А4, А5, А6, А7). Памятник истории и архитектуры построили в 1882-1884 годах.

Теперь на фасадах и крышах этих ОКН нельзя устанавливать кондиционеры и крупногабаритные антенны. Рядом с домами запрещается размещать киоски, павильоны и навесы. Уничтожать здания тоже нельзя.