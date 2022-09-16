Блогер рассказал о буднях «Самарского батальона» на Донбассе

Участники "Самарского батальона" живы и здоровы / Фото: t.me/s/simple_kot1

Блогер Дмитрий Котуков, который поддерживает связь с бойцами «Самарского батальона», рассказал об их буднях на Донбассе. По его словам, с нашими земляками все в порядке — они живы и здоровы.

— Ребята работают, причем весьма эффективно. Два расчета представлены к наградам за уничтожение большого скопления противники и техники. Все живы, здоровы, — написал блогер в своем телеграм-канале.

Дмитрий Котуков отмечает, что бойцам «Самарского батальона» нужна гуманитарная помощь. Сейчас они готовят список всего необходимого. В первую очередь им нужны профессиональные коптеры и транспорт для разведки типа инкассаторских машин с броней. Блогер пообещал передать список представителям органов власти.