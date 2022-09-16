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Общество16 сентября 2022 8:28

В Самаре могут благоустроить парк Победы и установить автоматы с питьевой водой в парке Гагарина

В областном центре обсудили обновление территорий
Алена ПРОВКИНА
Администрации парка порекомендовали увеличить число бесплатных туалетов

Администрации парка порекомендовали увеличить число бесплатных туалетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили возможность благоустройства сразу двух парков. В областной столице прошло совместное расширенное заседания комитетов при гордуме.

По полученным данным, в кругу рассматривали вопрос возможного обновления территорий. Представители комитетов обсудили предстоящую подготовку к празднованию 80-летнего юбилея Победа в Великой Отечественной войне. Депутаты рекомендовали администрации благоустроить парк Победы, высадить новые хвойные саженцы, создать клубы и провести реконструкцию озера. Также на встрече обсудили замену ограждения по периметру озера в парке имени Ю.А. Гагарина, в планах установить автоматы для продажи питьевой воды.

Помимо этого, администрации парка сообщили о необходимости увеличения числа модульный бесплатных туалетов. Реконструкцию объектов могут провести до 2024 года.