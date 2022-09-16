В Самаре могут благоустроить парк Победы и установить автоматы с питьевой водой в парке Гагарина

Администрации парка порекомендовали увеличить число бесплатных туалетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили возможность благоустройства сразу двух парков. В областной столице прошло совместное расширенное заседания комитетов при гордуме.

По полученным данным, в кругу рассматривали вопрос возможного обновления территорий. Представители комитетов обсудили предстоящую подготовку к празднованию 80-летнего юбилея Победа в Великой Отечественной войне. Депутаты рекомендовали администрации благоустроить парк Победы, высадить новые хвойные саженцы, создать клубы и провести реконструкцию озера. Также на встрече обсудили замену ограждения по периметру озера в парке имени Ю.А. Гагарина, в планах установить автоматы для продажи питьевой воды.

Помимо этого, администрации парка сообщили о необходимости увеличения числа модульный бесплатных туалетов. Реконструкцию объектов могут провести до 2024 года.