Движение по ул. Ново-Садовой в Самаре изменят из-за ремонта в ночь на 17 сентября 2022

По ночам будут закрывать направление "в город", днем - "из города" / Фото: Минтранс Самарской области

В ночь на субботу, 17 сентября 2022 года, в Самаре ограничат движение транспорта по улице Ново-Садовой. Полностью перекрывать магистраль не будут, только по полосам: по ночам по направлению «в город», днем - «из города». На работе общественного транспорта это никак не скажется.

- На улице Ново-Садовой будет заменен верхний слой дорожного покрытия. Работы запланированы на участках от Полевой до дома № 162в и от дома № 184 до проспекта Кирова. На время ремонта будет изменена организация транспортного движения, - сообщили в Минтрансе Самарской области.

В ведомстве отмечают, что основные работы подрядчик будет проводить круглосуточно. Их планируется завершить до ноября 2022 года. За 1,5 месяца на участках общей протяженностью 7,8 км обновят дорожное покрытие, приведут в порядок люки, дождеприемники, частично опоры освещения и металлические навесы над подземными переходами. В 2023 году, когда наступят благоприятные условия, вдоль магистрали отремонтируют тротуары и велодорожки.