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Общество16 сентября 2022 9:50

В Самарской области планируют отремонтировать подъездные дороги к 50 поселкам

В регионе создадут условия для комфортного перемещения
Алена ПРОВКИНА
В регионе продолжают ремонтировать дорожные участки. Фото: пресс-служба правительства региона

В регионе продолжают ремонтировать дорожные участки. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области планируют отремонтировать подъездные дороги. В регионе реализуют дорожный национальный проект.

По информации пресс-службы правительства региона, с 2019 года к нормативу привели порядка 77 дорожных участков. В губернии планируют отремонтировать подъездные дороги еще к 50 сельским поселениям. На данный момент в Безенчукском районе провели реконструкцию 9 километров трассы «Никольское – Купино – Толстовка – Звезда».

До конца года планируют отремонтировать еще 13 участков. Они помогут повысить транспортную доступность поселков. Работы на всех объектах близятся к завершению.