В Самаре губдума одобрила закон, защищающий жителей, попавших под расселение из-за строительства метро

Жители получат выплаты по рыночной стоимости Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре губернская дума одобрила законопроект, способный защитить жителей, попавших под расселение из-за строительства новой станции метро «Театральная». Встреча прошла в пятницу, 16 сентября 2022 года.

Законопроект разработали по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В регионе в кратчайшие сроки удалось составить нормативно-правовые акты, которые позволят самарцам приобрести жилье.

- С одной стороны, мы решаем важную инфраструктурную задачу, а с другой – должны улучшить жилищные условия людей, которые сейчас проживают в старых и аварийных домах, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Первый председатель губдумы Марина Антимонова сообщила, что благодаря проекту жители получат не только компенсацию стоимости «квадратов», которые они имели в собственности, но и дополнительную выплату. Таким образом, региональное решение позволит улучшить жилищные условия жильцов, попавших под расселение.