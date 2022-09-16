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Общество16 сентября 2022 11:41

В Самаре в сентябре 2022 года на трех улицах отключат горячую воду

Причина – работы на теплосетях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сроки отключения пока не обозначались

Сроки отключения пока не обозначались

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям нескольких улиц Самары придется остаться без горячей воды. Правда, всего на пару дней – в этот период на участках будет вестись перекладка теплотрасс. Об этом сообщили в мэрии города.

– Работы ведутся на трех улицах — Гастелло, Промышленности и Солнечной. Пару дней здесь не будет горячей воды. В это время энергетики будут переключаться со старых труб на новые, после чего мы войдем в отопительный сезон на новых теплосетях, – рассказала руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова во время прямого эфира с главой города Еленой Лапушкиной.

Сроки отключения пока не обозначались.

Мэр, в свою очередь, добавила, что в этом году серьезные перекладки ведутся на 20 объектах. В данный момент началось переключение с резервной линии на основную.

– Мы стараемся синхронизировать все работы, чтобы отсутствие горячей воды не вызывало у людей раздражение и не затягивалось на длительный период, – отметила Елена Лапушкина.