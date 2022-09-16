В Самарской области мужчина выкрал рельсы на 7500 килограммов и сдал их на металл

При помощи газорезательного оборудования он делил похищенные рельсы на фрагменты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в декабре прошлого года 41-летний житель Ульяновской области выкрал рельсы с территории перегона ст. Рябина – ст. Громово. Они принадлежали ж/д организации.

— Установлено 9 краж рельсов весом 7500 килограммов. Ущерб собственнику частной компании составил около 130 тысяч рублей, — рассказали в Сызранском ЛО МВД России.

Мужчина приезжал на чужом автомобиле к месту складирования железнодорожных рельсов и перевозил украденное в поле. Потом при помощи газорезательного оборудования делил похищенные рельсы на фрагменты и сдавал их в пункт приема лома черных металлов.

Житель Ульяновской области уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.