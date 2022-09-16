Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2022 11:57

В Самарской области мужчина выкрал рельсы на 7500 килограммов и сдал их на металл

Ущерб составил около 130 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
При помощи газорезательного оборудования он делил похищенные рельсы на фрагменты.

При помощи газорезательного оборудования он делил похищенные рельсы на фрагменты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в декабре прошлого года 41-летний житель Ульяновской области выкрал рельсы с территории перегона ст. Рябина – ст. Громово. Они принадлежали ж/д организации.

— Установлено 9 краж рельсов весом 7500 килограммов. Ущерб собственнику частной компании составил около 130 тысяч рублей, — рассказали в Сызранском ЛО МВД России.

Мужчина приезжал на чужом автомобиле к месту складирования железнодорожных рельсов и перевозил украденное в поле. Потом при помощи газорезательного оборудования делил похищенные рельсы на фрагменты и сдавал их в пункт приема лома черных металлов.

Житель Ульяновской области уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.