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Происшествия16 сентября 2022 12:25

В самарском аэропорту «Курумоч» у пассажира обнаружили незаконно ввезенные часы «ROLEX»

Их стоимость оценили в 6 миллионов рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
В составе часов есть золото, сапфировое стекло и бриллианты. Фото: самарская таможня

В составе часов есть золото, сапфировое стекло и бриллианты. Фото: самарская таможня

Самарские таможенники в аэропорту «Курумоч» у одного из пассажиров рейса Дубай – Самара обнаружили золотые часы марки «ROLEX».

— Мужчина сказал, что часы ему подарили, а их приблизительная стоимость составляет 30 тысяч долларов США, — рассказали в самарской таможне.

Без уплаты таможенных пошлин на территорию России можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не более 10 тысяч евро. Для определения рыночной стоимости товара провели экспертизу.

Ее результаты показали, что часы изготовлены из сплава золота 750 пробы со вставкой из сапфирового стекла и инкрустированы бриллиантами. А их рыночная стоимость составляет около 6 миллионов рублей.