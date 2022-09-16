В Самаре сотрудники музея им. Алабина почтили память его основателя

Работники музея провели торжественную церемонию возложения цветов. Фото: музей им. Алабина

16 сентября 2022 года исполняется 198 лет со дня рождения основателя музея им. Алабина, расположенного в Самаре. В связи с этой датой сотрудники учреждения решили почтить память Петра Алабина – они возложили цветы на его могилу в Иверском монастыре.

– Сотрудники музея с глубоким уважением относятся к личности Петра Владимировича Алабина и чтят его память ежегодно. Возложение цветов - не просто дань уважения, это повод вспомнить великого человека и поблагодарить его за все то, что он сделал для нашего города, – рассказали в музее им. Алабина.

Напомним, Петр Алабин – выдающийся общественный и культурный деятель, почетный гражданин Вятки и Софии, а с 2010 года – почетный гражданин Самары. С 1884 по 1889 год он был городским головой в областной столице и внес значительный вклад в развитие города.