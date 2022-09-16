В Самаре поджигатель отправится под суд из-за двух сгоревших иномарок

Расследование уголовного дела уже завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина хотел отомстить незнакомцу и поджег его автомобиль. В результате пострадали сразу две иномарки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в апреле текущего года в Промышленном районе. У одного из частных домов вспыхнула «Toyota Camry», после чего пламя перекинулось на стоявший рядом «Ford Eco Sport». На место выезжали сотрудники МЧС. Они локализовали возгорание, не дав огню добраться до домов.

Следом за ними к делу подключились полицейские. Во время просмотра записей с камер наблюдения они увидели, как незнакомец подошел «Toyota», облил машину жидкостью и поджег.

Выяснилось, что ранее владелец иномарки поссорился с неизвестным мужчиной. Конфликт произошел в торговой точке. Незнакомец не только ругался, но и сыпал угрозами.

Выйти на подозреваемого удалось быстро. Им оказался 43-летний ранее судимый безработный самарец.

– В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в содеянном и пояснил, что из-за внезапно возникших неприязненных отношений решил отомстить своему обидчику. Он проследил за ним, а после пришел на стоянку и поджег автомобиль, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В результате мести «Toyota Camry» стоимостью 2 млн. рублей была полностью уничтожена, а соседний «Ford» – частично поврежден. Его ремонт обойдется в 250 тысяч рублей.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). В скором времени он отправится под суд.