Новые правила затронут троллейбусное сообщение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 16 сентября 2022 года изменили движение транспорта по Московскому шоссе. Изменения действуют на участке между улицами Врубеля и Революционной, в районе улицы Лукачева – здесь введено сужение по полосам. Причина – работы на теплотрассах.

По данным мэрии, троллейбусы временно будут ходить по скорректированной схеме. Маршрут №4 пройдет от завода «Металлург» до Центрального автовокзала и обратно, а также от ж/д вокзала до ул. Луначарского и вновь до ж/д вокзала.

Маршрут №12 пройдет от завода «Экран» до ЦАВ и обратном направлении. Маршрут №15 – от завода «Металлург» до ул. Советской Армии и обратно и от железнодорожного вокзала до ул. Луначарского, а после в обратном направлении.

Маршрут №17 – от 15-го микрорайона до ЦАВ и вновь до 15-го микрорайона. 17-й маршрут также будет возить пассажиров от ж/д вокзала до ул. Луначарского и обратно. По такому же пути проследует маршрут №20. А маршрут №19 пройдет от Барбошиной поляны до ЦАВ и в обратном направлении.

Автобусы будут ходить без изменений. Власти отмечают, что новые правила будут действовать до 1 октября 2022 года.