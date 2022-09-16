Один человек пострадал во время пожара на проспекте Масленникова в Самаре 16 сентября 2022 года

С огнем боролись 33 человека, было задействовано 9 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 16 сентября 2022 года, на территории Самары произошло серьезное ЧП. В доме №24 по проспекту Масленникова вспыхнул пожар. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным спецслужб, сигнал о возгорании поступил на пульт в 18:22. На место выехали 33 человека, для борьбы с огнем понадобилось 9 единиц техники. Выяснилось, что в одной из квартир загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

К сожалению, пожар не обошелся без пострадавших.

– Во время происшествия пострадал 52-летний мужчина, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Справиться с огнем удалось в 18:38.