В Самаре 18 сентября 2022 года в Загородном парке состоится фестиваль здоровья

На фестивале проведут различные спортивные и оздоровительные мастер-классы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 18 сентября 2022 года, в самарском Загородном парке состоится фестиваль, посвященный здоровому образу жизни «Здоровье. Самара. 2022». Начало мероприятия в 11:00, организаторы приглашают всех желающих.

В программе мероприятия: бесплатная диагностика организма, на площадке весь день будут работать узкие специалисты и мобильные пункты флюорографии, маммографии, детский стоматологии и др. Ведущие специалисты проведут лекции на тему здоровья, расскажут о первой помощи при инсульте, раскроют секреты «антистарения» и других аспектах взрослого, а также детского здоровья в сезон простуд.

Помимо медицинских мероприятий на фестивале будут также работать и спортивно-оздоровительные локации, где специалисты проведут бесплатные мастер-классы по скандинавской ходьбе. В 11:00 на спортивной площадке состоится общая зарядка, которую проведут известные самарские спортсмены. В 12:30 состоится турнир по мини-футболу среди детей. На этой локации можно будет встретить игроков и ветеранов самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Помимо всего прочего весь день на фестивале для посетителей будут проводиться различные спортивные и оздоровительные мастер-классы.