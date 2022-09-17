Жителей Самары напугал мужчина с ног до головы одетый в мусорные пакеты

В Самаре был замечен необычный персонаж Фото: из соцсетей

На улицах Самары можно встретить разных интересных персонажей, которые разыгрывают необычные перформансы. Так, в субботу, 17 сентября 2022 года, в городе появился «Пакетный ниндзя».

Мужчину, облачившегося с ног до головы в мусорные пакеты, встретили в одном из супермаркетов Самары. Как говорит автор фотографии, размещенной в социальных сетях, мужчина спокойно выбирал продукты, не обращая внимания на ошарашенных очевидцев и звуки затворов фотокамер. В комментариях персонажа прозвали «Пакетный ниндзя».

На фото можно рассмотреть, что мужчина надел на себя черные мусорные пакеты, а чтобы они не спадали при движении, зафиксировал все малярным скотчем. На ногах у самарца бахилы, а на голове завязан прозрачный пакет.

Комментаторы в социальных сетях начали гадать, зачем мужчина вышел на улицу в подобном виде. Некоторые предположили, что молодой человек отрабатывает карточный долг, а кто-то пошутил, что в такую дождливую осеннюю погоду на улицу можно выйти только так. Настоящая причина маскарада так и останется для нас загадкой.