В небе над Самарой пилоты Ту-134 увидели что-то похожее на ракету вечером 16 сентября 2022 года

Неизвестно, что это было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, в 22:03 по самарскому времени, пилоты Ту-134 передали в ПВО информацию, что в небе над Самарской областью был замечен необычный летающий объект. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, пилот увидел что-то, похожее на ракету.

- Пилот доложил, что на встречном направлении, выше полета визуально 500 м левее, на траверзе 13-20 км, он наблюдал что-то похожее на ракету, - сказано в сообщении ВКС.

Информацию о неопознанном объекте довели до ПВО. Также стало известно, что по направлению полета Ту-134 других воздушных суден не было.