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Происшествия17 сентября 2022 16:09

В Самарской области мужчина не справился с «болгаркой», и инструмент распилил ему ногу

На помощь пришли спасатели и врачи скорой помощи
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
До приезда медиков спасатели ПСС фиксировали инструмент и следили за состоянием пострадавшего

До приезда медиков спасатели ПСС фиксировали инструмент и следили за состоянием пострадавшего

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшное ЧП произошло в поселке Курумоч Самарской области, 13 сентября 2022 года. Как рассказали «КП-Самара» в областной Поисково-спасательной службе, мужчина не удержал УШМ и «болгарка» застряла у него в ноге.

- Инструмент застрял в кости. Помощь спасателей была необходима для того, чтобы зафиксировать УШМ до приезда врачей скорой медицинской помощи, - рассказали спасатели «Комсомолке».

Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Спасатели напоминают самарцам о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами. Подобные случаи происходят, к сожалению, часто.