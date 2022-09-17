В Самарской области мужчина не справился с «болгаркой», и инструмент распилил ему ногу

До приезда медиков спасатели ПСС фиксировали инструмент и следили за состоянием пострадавшего Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшное ЧП произошло в поселке Курумоч Самарской области, 13 сентября 2022 года. Как рассказали «КП-Самара» в областной Поисково-спасательной службе, мужчина не удержал УШМ и «болгарка» застряла у него в ноге.

- Инструмент застрял в кости. Помощь спасателей была необходима для того, чтобы зафиксировать УШМ до приезда врачей скорой медицинской помощи, - рассказали спасатели «Комсомолке».

Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Спасатели напоминают самарцам о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами. Подобные случаи происходят, к сожалению, часто.