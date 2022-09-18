На Самару опустился утренний туман 18 сентября 2022 года

Туман начал накрывать город еще в ночь на 18 сентября. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сегодня, 18 сентября, ранним утром на Самару опустился густой туман. Жители региона делятся фотографиями в социальных сетях.

Молочная пелена накрыла город в разных районах города. Так о тумане сообщают жители Кировского, Промышленного и Куйбышевского районов Самары.

По сообщению очевидцев, туман начал накрывать город еще вчера, в ночь на 18 сентября. Автомобилистам, запланировавшим поездки поздно ночью, пришлось быть очень аккуратными за рулем.

Жителям региона во время тумана стоит быть внимательнее и бдительнее на дорогах, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий.