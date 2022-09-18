Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» прошел рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена»

Спортивные забеги прошли на дистанции от 1 до 12 километров. Фото: министерство спорта Самарской области

Вчера, 17 сентября, в Самарской области прошел Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» возле стадиона «Солидарность Самара Арена».

— В этом году центральный старт кросса впервые прошел на прилегающей территории стадиона, — рассказали в министерстве спорта Самарской области.

В этом году участниками спортивного мероприятия стали около 4000 человек. Поклонники активного и здорового образа жизни вышли на дистанции от 1 до 12 километров.

«Кросс нации» является одним из самых массовых спортивных мероприятий на территории РФ, которое проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».