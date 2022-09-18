В Тольятти женщина нанесла удары ножом своему сожителю во время ссоры

Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление, а также кражу и грабеж. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти в ходе ссоры на бытовой почве 32-летняя женщина нанесла ножевые ранения своему 47-летнему сожителю в сентябре этого года.

— Из квартиры дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе мужчину госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Специалисты обнаружили два ножа со следами бурого цвета. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Она признала вину и рассказала, что они в тот день выпивали. Травмы, которые получил мужчина, относятся к тяжкому вреду здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление, а также кражу и грабеж. Сейчас она заключена под стражу.