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Здоровье18 сентября 2022 17:28

Назальные прививки от COVID-19 начнут делать жителям Самарской области

Принципиальных отличий у такой вакцины нет
Ирина СИНЕГУБОВА
Компоненты у вакцин абсолютно одинаковые, отличается только форма попадания в организм.

Компоненты у вакцин абсолютно одинаковые, отличается только форма попадания в организм.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назальные прививки от коронавирусной инфекции должны появиться в поликлиниках региона уже на следующей неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в проекте «Минздрав говорит_63».

— Это тот же самый «Спутник V» только с формой доставки через полость носа. Мы закупили традиционные насадки-распылители. Со следующей недели во всех медицинских учреждениях региона будет возможность сделать такую вакцину, — сказал Армен Бенян.

Компоненты у вакцин абсолютно одинаковые, отличается только форма попадания в организм. При назальном распылении защитные клетки сначала формируются на слизистой, затем компоненты всасываются и попадают в кровь, где идет процесс образования антител.

Выбор, какую вакцину делать, остается за пациентом. Принципиальной разницы, по словам министра, между вакцинами, которую делают с помощью инъекций и назальной, нет.