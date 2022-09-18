Назальные прививки от COVID-19 начнут делать жителям Самарской области

Компоненты у вакцин абсолютно одинаковые, отличается только форма попадания в организм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назальные прививки от коронавирусной инфекции должны появиться в поликлиниках региона уже на следующей неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в проекте «Минздрав говорит_63».

— Это тот же самый «Спутник V» только с формой доставки через полость носа. Мы закупили традиционные насадки-распылители. Со следующей недели во всех медицинских учреждениях региона будет возможность сделать такую вакцину, — сказал Армен Бенян.

Компоненты у вакцин абсолютно одинаковые, отличается только форма попадания в организм. При назальном распылении защитные клетки сначала формируются на слизистой, затем компоненты всасываются и попадают в кровь, где идет процесс образования антител.

Выбор, какую вакцину делать, остается за пациентом. Принципиальной разницы, по словам министра, между вакцинами, которую делают с помощью инъекций и назальной, нет.