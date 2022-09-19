В Самаре у 63-летней женщины мошенники списали около 400 тысяч рублей

Мошенник получил удаленный доступ к ее деньгам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 63-летняя женщина поверила мошеннику и лишилась около 400 тысяч рублей. Пенсионерке позвонил неизвестный номер.

— Звонивший представился сотрудником банка, он убедил женщину в том, что мошенники пытаются списать деньги с ее счета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Единственной возможностью не позволить мошенникам это сделать и сохранить сбережения, по словам лже-работника банка, – скачать приложение для дистанционной работы в «мобильном банке».

Жительница Самары выполнила все необходимые действия, тем самым мошенник получил удаленный доступ к ее деньгам. В результате этого с её карты списалось 385 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.