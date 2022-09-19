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Общество19 сентября 2022 6:12

В Самаре жители многоквартирного дома пробили дверной проем в несущей стене

За незаконную перепланировку их отправили под суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инцидент произошел в МКД Октябрьского района. Фото: УФССП РФ по Самарской области

Инцидент произошел в МКД Октябрьского района. Фото: УФССП РФ по Самарской области

Жителям одного из многоквартирных домов Самары пришлось отправиться под суд и заплатить штраф за ремонт в собственной квартире. Владельцы сделали незаконную перепланировку квартиры, о чем узнали местные власти. Информацию сообщили в региональном УФССП.

Инцидент произошел в МКД Октябрьского района. Собственники квартиры сломали перегородку между комнатами и пробили дверной проем в несущей стене.

– В результате проведенных работ были затронуты конструктивные характеристики надежности и безопасности многоквартирного дома, – информируют в региональном УФССП.

Информация дошла до местной администрации. Власти обратились с иском в суд, который встал на их сторону. Согласно решению, жильцы должны были вернуть квартиру в прежнее состояние. Правда, так этого и не сделали.

Повлиять на собственников удалось только после постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Сегодня все нарушения устранены.