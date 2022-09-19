Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 6:58

Тысячную купюру продают в Самаре за 999 999 999 рублей

Главное достоинство банкноты — красивый номер
Анастасия ФИЛАТОВА
Обладатель необычной купюры готов рассмотреть другие предложения о цене

Обладатель необычной купюры готов рассмотреть другие предложения о цене

Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу необычную купюру. За банкноту номиналом 1000 рублей хотят выручить 999 999 999 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Продам купюру в 1000 рублей с красивым номером 5500000. Состояние б/у, - пишет продавец.

Хотя обладатель банкноты, которая могла бы быть интересна коллекционерам, и указал огромную сумму, он согласен рассмотреть варианты покупателей. Отметим, что его «коллеги», которые тоже продают тысячные купюры с красивыми номерами, куда скромнее в своих запросах. Кто-то согласен на равноценный обмен в 1000 рублей, кто-то предлагает немного больше. Столь высокую стоимость больше назвать никто не рискнул.

Добавим, объявление висит на сайте с конца августа. Его активно просматривают, но приобрести банкноту пока никто не захотел или просто не смог.