Тысячную купюру продают в Самаре за 999 999 999 рублей

Обладатель необычной купюры готов рассмотреть другие предложения о цене Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу необычную купюру. За банкноту номиналом 1000 рублей хотят выручить 999 999 999 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Продам купюру в 1000 рублей с красивым номером 5500000. Состояние б/у, - пишет продавец.

Хотя обладатель банкноты, которая могла бы быть интересна коллекционерам, и указал огромную сумму, он согласен рассмотреть варианты покупателей. Отметим, что его «коллеги», которые тоже продают тысячные купюры с красивыми номерами, куда скромнее в своих запросах. Кто-то согласен на равноценный обмен в 1000 рублей, кто-то предлагает немного больше. Столь высокую стоимость больше назвать никто не рискнул.

Добавим, объявление висит на сайте с конца августа. Его активно просматривают, но приобрести банкноту пока никто не захотел или просто не смог.