Специалисты предприятия сделали технологию более экологичной и безопасной / Фото: "Тольяттикаучук"

Предприятие «Тольяттикаучук» запускает собственное производство щавелевой кислоты. Ее применяют в изготовлении изопрена для изопреновых каучуков, которые используют для изготовления автомобильных шин и резинотехнических изделий.

Разработкой технологии занимались сотрудники научно-технического центра предприятия. Процесс создания щавелевой кислоты хорошо известен, однако перед учеными стояла задача доработать технологию – сделать ее более экологичной и безопасной. Специалисты успешно справились с заданием. Инженерам-химикам удалось в кратчайшие сроки получить кристаллы из сахаросодержащего сырья.

Ученые завершили опыты по лабораторному синтезированию щавелевой кислоты. Полученные аналитические данные легли в основу для проектирования собственного производства.

– Далее началась работа по опросным листам, были выделены инвестиции на техническое перевооружение производства. Сегодня строительство идет полным ходом, – рассказал заместитель генерального директора по НИОКР предприятия «Тольяттикаучук» Рафаэль Шарифуллин.