В Самаре пассажиры трамвая пожаловались на лежащего посреди прохода мужчину

По словам очевидцев, инцидент произошел в трамвае №11. Фото: vk.com/life_samara

Утром в понедельник, 19 сентября, пассажиры одного из самарских трамваев обнаружили необычного пассажира. Мужчина аккуратно прилег посреди прохода и так катался по городу. Информацией поделилась одна из местных жительниц.

Самарчанка сообщила, что инцидент произошел в трамвае №11. Она планировала доехать от улицы Аминева в сторону Ново-Вокзальной, но была шокирована при входе в общественный транспорт.

– Видим – посередине лежит это тело. Никто пройти не может, пришлось сесть на самые задние сидения с годовалым ребенком, – негодует женщина.

Она также отмечает, что мужчина лежал на полу длительное время – об этом ей сообщили другие пассажиры. По ее словам, никаких мер принято не было.

– Кондуктор сказала, мол, не знает, что он тут делает. Якобы пусть лежит. Здорово, что я могу сказать, – пишет самарчанка.

Некоторых интернет-пользователей ситуация позабавила. Другие пришли к выводу, что повода для шуток нет – они предполагают, что человеку могло стать плохо. Настоящая причина произошедшего пока остается загадкой.