Жителей Самары возмутили переполненные контейнеры и разбросанный вокруг мусор на Ташкентской

Часть комментаторов уточнила, что прежде всего ответственность лежит на самих людях. Фото: сообщество Вконтакте "Самара Город"

В Самаре на аллее, расположенной вдоль Ташкентской, 138, переполненные урны, вокруг которых разбросан мусор.

— Бутылки из под пива и прочий мусор, за что платить налоги? Чтобы наши дети так игрались, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "Самара Город".

На территории аллеи, рядом с лавочками можно увидеть пластмассовые стаканчики и пивные бутылки в большом количестве. Часть комментаторов уточнила, что прежде всего ответственность лежит на самих людях.

— Тут дело не только в том, что не очищают урны, но и в том, что в них продолжают кидать мусор, видя, что они переполнены, — пишут в комментариях.