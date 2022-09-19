В Тольятти катафалк ритуальщиков залили фекалиями

Преступники "избили" транспорт и оставили в салоне ведра с дурнопахнущим содержимым / Фото: vk.com/nail_542

Ранним утром в понедельник, 19 сентября 2022 года, на улице Ленина в Тольятти произошло ЧП. Неизвестные пробрались на охраняемую территорию и изуродовали катафалк одной из похоронных фирм. Об этом в соцсетях сообщил местный активист Андрей Наумов.

- Группа лиц проникла на охраняемую территорию, срезав замок. Она серьезно повредила автомобиль-катафалк. При этом преступники удерживали и избивали охранника, - написал на своей странице мужчина.

Судя по фото, микроавтобус ритуальщиков сначала серьезно «избили». Неизвестные разбили стекла и проломили капот машины. Также они принесли с собой два ведра с фекалиями. Все дурнопахнущее содержимое в итоге оказалось в салоне транспорта. Преступники залили им всю кабину водителя.

Насколько известно, пострадавшие уже обратились в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в деталях происшествия и проводят проверку.