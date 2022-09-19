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Общество19 сентября 2022 10:46

В Самарской области во время шторма в реке утонул кабан

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Животное не смогло доплыть до берега. Фото: "Происшествия Тольятти"

Животное не смогло доплыть до берега. Фото: "Происшествия Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области очевидцы поделились кадрами утонувшего животного. Кабан пытался переплыть реку.

Судя по кадрам, животное не смогло добраться до берега. Из-за сильного шторма тело прибило к тольяттинской набережной. В комментариях пользователи удивились силе ветра. Многие задаются вопросом, почему животные пытаюсь вплавь добраться до соседних берегов.

Напомним, в регионе в понедельник, 19 сентября 2022 года, синоптики объявили желтый уровень опасности. Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Автолюбителям лучше не парковаться под деревьями.