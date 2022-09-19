В Самаре в октябре 2022 года изменится расписание дачных перевозок

Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 октября 2022 года самарские дачники смогут добраться до садово-дачных массивов и обратно только в определенные дни. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

– В соответствии с утвержденным расписанием дачные перевозки будут осуществляться по субботам и воскресеньям. По пятницам маршруты работать не будут, – рассказали в городской администрации.

Власти напоминают, что с сентября общественный транспорт отправляется до дачных массивов на час позже. Изменения введены в связи с уменьшением светового дня. В город автобусы выезжают наоборот на час раньше.

Расписание действует до конца дачных перевозок, которые продлятся вплоть до 31 октября 2022 года.