Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 11:08

В Самаре в октябре 2022 года изменится расписание дачных перевозок

Транспорт будет доставлять пассажиров до дачных массивов только в определенные дни
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 октября 2022 года самарские дачники смогут добраться до садово-дачных массивов и обратно только в определенные дни. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

– В соответствии с утвержденным расписанием дачные перевозки будут осуществляться по субботам и воскресеньям. По пятницам маршруты работать не будут, – рассказали в городской администрации.

Власти напоминают, что с сентября общественный транспорт отправляется до дачных массивов на час позже. Изменения введены в связи с уменьшением светового дня. В город автобусы выезжают наоборот на час раньше.

Расписание действует до конца дачных перевозок, которые продлятся вплоть до 31 октября 2022 года.