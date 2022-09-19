Более 14 тысяч нового оборудования поступило в Самарскую область за пять лет

В Челно-Вершинской больнице ультразвуковая визуализация помогает своевременно выявлять заболевания. Фото: правительство Самарской области

С 2018 года, за 5 лет в медучреждения Самарской области поступило более 14 тысяч нового оборудования.

— Ожидается поступление двух тысяч до конца года. Медоборудование высокого класса позволяет оказывать квалифицированную медпомощь, — сообщили в правительстве Самарской области.

В Челно-Вершинской центральной районной больнице новая ультразвуковая визуализация помогает выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях. Одному из пациентов с болями в ноге своевременно диагностировали тромбоз.

С начала года на УЗИ обследовались около трех тысяч жителей Челно-Вершинского района. В рамках региональной программы туда поступило 40 единиц высококлассного оборудования, среди которого цифровой маммограф, рентген, эндоскопическая визуализация, пять аппаратов, проверяющих сердечный ритм.