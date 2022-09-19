Грузовик переехал женщину на пр. Кирова в Самаре 19 сентября 2022 года

Состояние пострадавшей пока неизвестно / Фото: t.me/ДТП/ДПС 63 Самара

Утром в понедельник, 19 сентября 2022 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло страшное ДТП. В районе бывшего кинотеатра «Огонек» грузовик переехал женщину. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, сначала большегруз стоял на перекрестке. Когда ему загорелся зеленый сигнал светофора, он начал поворачивать налево. В этот момент прямо перед многотонной машиной решила перебежать дорогу женщина. Водитель не успел вовремя заметить пешехода и сбил ее. Самарчанка упала на асфальт, и грузовик проехал по ней передними колесами. После этого он остановился.

Насколько известно, женщина выжила. В каком она сейчас находится состоянии, пока не ясно.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В Ведомстве сообщили, что в настоящее время выясняют все подробности происшествия.