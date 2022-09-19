Подрядчик повредил контактную сеть трамваев на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Горожане сообщили о проблемах с электротранспортом на пересечении с Московским шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары сообщили о проблемах в работе трамваев днем в понедельник, 19 сентября 2022 года. Примерно в 16 часов составы перестали ходить в районе пересечения улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.

- Подрядчик «ПТС» повредил контактную сеть. Сейчас проводятся восстановительные работы, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Судя по сервису Яндекс. Карты, в настоящее время трамваи свободно проезжают этот участок.

Напомним, с конца августа 2022 года на участке улицы Ново-Вокзальной в направлении улицы Ново-Садовой проводят ремонтные работы. Отрезок дороги закрыли на время замены теплосети. Планируется, что движение автотранспорта там будет ограничено до конца сентября 2022 года.