В Самаре прокурор обязал профильный департамент устранить дефекты дорог по школьным маршрутам

На дорогах школьного маршрута выявили нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары провели проверку состояния улично-дорожной сети. Оказалось, асфальтное покрытие не соответствует нормативу.

По данным прокуратуры Самарской области, по школьному маршруту, идущему через улицы Маршала Устинова, Мира, бульвару имени Ивана Финютина, Северное шоссе до границы с Волжским районом, выявили дефекты дорожного покрытия. На участке обнаружили выбоины, отсутствие разметки и стационарного электрического освещения.

Прокурор обязал руководителя профильного департамента устранить нарушения. Представление находится на рассмотрении.