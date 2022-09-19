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Общество19 сентября 2022 13:51

В Самаре прокурор обязал профильный департамент устранить дефекты дорог по школьным маршрутам

В областной столице проверили состояние дорожной сети
Алена ПРОВКИНА
На дорогах школьного маршрута выявили нарушения

На дорогах школьного маршрута выявили нарушения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары провели проверку состояния улично-дорожной сети. Оказалось, асфальтное покрытие не соответствует нормативу.

По данным прокуратуры Самарской области, по школьному маршруту, идущему через улицы Маршала Устинова, Мира, бульвару имени Ивана Финютина, Северное шоссе до границы с Волжским районом, выявили дефекты дорожного покрытия. На участке обнаружили выбоины, отсутствие разметки и стационарного электрического освещения.

Прокурор обязал руководителя профильного департамента устранить нарушения. Представление находится на рассмотрении.