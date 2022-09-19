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Происшествия19 сентября 2022 14:34

В Самаре разыскивают злоумышленника, незаконно продавшего табак за 2,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители продолжают расследование

Правоохранители продолжают расследование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают устанавливать обстоятельства преступления. Со склада изъяли немаркированный табак.

По данным прокуратуры Самарской области, в течение года злоумышленник покупал, хранил и продавал немаркированные табачные изделия. Общая стоимость товара превысила 2 миллиона 600 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что табак хранили на складе, расположенном в Железнодорожном районе.

На данный момент продолжают проводить следственные действия и розыск злоумышленника. Расследование дело прокуратура взяла под контроль.