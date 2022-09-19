В Самаре движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии откроют на год раньше

Строительство развязки близится к завершению. Фото: "ЕЩЕ Самара"

В Самаре открыть движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии планируют раньше срока. Отмечают, что сдать объект могут на год раньше.

В областной столице губернатор Дмитрий Азаров провел заседание, на котором обсудили финансирование федеральных программ и нацпроектов. Отмечают, что более 19 миллиардов рублей планируют направить на строительство и ремонт дорог в регионе. Средства направят из федерального бюджета. Также на заседании обсудили ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ранее работы планировали завершить только в конце следующего года.

- Благодаря четкой организации работ министерства, подрядчиков уже имеем возможность запустить рабочее движение на год раньше сроков, также как на год раньше завершили строительство моста через реку Сок, - подчеркнул глава Самарской области.