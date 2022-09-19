В Самарской области автобусы в Крутые ключи и Смышляевку будут ходить по временной схеме

Пока автобусы будут двигаться по временной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на оперативном совещании обсудили транспортную доступность в микрорайоне Крутые ключи и Баварской деревни в поселке Смышляевка.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе регионального министерства и руководителям Красноглинского и Волжского районов проконтролировать продления автобусного маршрута. Общественный транспорт будет двигаться по временной схеме. Ранее жители обратили к главе региона с просьбой решить вопрос транспортной доступности.

На заседании сообщили, что многие пользователи социальных сетей выступили против продления маршрута. После чего открыли новый маршрут №367. На подготовку документов уйдет еще месяц. С 20 сентября 2022 года автобус №67 будет доезжать до школы в Волжском районе. Дмитрий Азаров порекомендовал перевозчику ускорить оформление тарифных документов и выйти на маршрут.