Под Самарой электромонтера зажало между слесарных контейнеров

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах несчастного случая, который произошел на одном из производств Богатовского района. Cотрудника организации зажало между контейнерами, в результате чего он получил несколько переломов. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел у скважины неподалеку от села Марьевка. Следствие полагает, что водитель бульдозера транспортировал слесарные контейнеры. В этот момент один из электромонтеров заметил зацепку силового кабеля и забеспокоился, что он порвется. Он решил помешать разрыву и встал между контейнерами. В результате один из контейнеров сместился и мужчину зажало. Пострадавший получил многочисленные переломы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование продолжается.