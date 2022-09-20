«У него манера исполнения молодого Кобзона»: тольяттинец Николай Белоусов покорил жюри шоу «Ты супер!»

Молодой человек выбрал для выступления необычную песню и очаровал присутствующих своим голосом. Фото: Николай Белоусов

На телеканале «НТВ» вышел новый выпуск телешоу «Ты супер!». Его участником стал 16-летний житель Тольятти Николай Белоусов. Для своего выступления молодой артист выбрал песню «А у нас во дворе» Иосифа Кобзона. Жюри не смогли удержаться с первых секунд выступления тольяттинца – певица Ирина Дубцова нажала кнопку, едва парень запел. Следом за ней Николая поддержали Алексей Воробьев и Диана Арбенина.

– Настоящий артист, готовый, – отметил ведущий шоу Вадим Токменев.

Поддержать Николая приехали педагоги, директор центра помощи детям и супруга губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Николай признался, что у него есть мечта: получить мастер-класс от композитора Игоря Крутого. Тот, в свою очередь, отметил, что поражен выступлением парня.

– Необычный выбор песни для молодого человека. Обычно выбирают более современных исполнителей. Ты же исполнил песню, которой уже 50 лет. У тебя тембр молодого Иосифа Кобзона, его манера и баритон. Судя по реакции публики, ты идешь правильным путем, – обратился к тольяттинскому артисту Игорь Крутой.

В завершение выступления Николай Белоусов выступил вместе с Игорем Крутым. Композитор вышел на сцену с баяном, а тольяттинец вновь исполнил ту же песню, но немного в другой манере.

Отметим, что Николай Белоусов продолжит выступать на телешоу «Ты супер!» Он стал одним из пяти полуфиналистов программы.